Камінський може бути доступним тренеру на початку наступного тижня — Interia Sport

У Польщі вінгер Якуб Камінський, який достроково залишив вереснево-жовтневий збір національної команди через травму, може незабаром відновитися. За інформацією Przegląd Sportowy Onet, він має бути доступним для тренера Марку Сілви від початку наступного тижня, повідомляє Interia Sport.

Травма під час збору

Камінський зазнав ушкодження у першому матчі вереснево-жовтневого збору збірної Польщі проти Боснії і Герцеговини в Лізі націй УЄФА, дивізіоні B. Через травму 24-річний футболіст залишив розташування національної команди раніше запланованого.

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Можливе повернення до збірної

Interia Sport повідомила, що оновлення щодо стану здоров’я гравця з’явилося 21 жовтня. За даними Przegląd Sportowy Onet, Камінський має незабаром повністю відновитися після травми та бути у розпорядженні Марку Сілви на початку наступного тижня.

Якщо футболіст відновиться за цим графіком, він також може бути доступним для Яна Урбана під час наступного збору збірної Польщі. У листопаді польська команда має зіграти з Румунією 14 листопада та зі Швецією 17 листопада.

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