Канада не допустить росіян і білорусів до молодіжного ЧС з хокею — Channel NewsAsia

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські та білоруські хокеїсти не виступатимуть на молодіжному чемпіонаті світу з хокею в Альберті. Турнір має відбутися наприкінці грудня та на початку січня, повідомляє Channel NewsAsia.

Заява Марка Карні

За словами Карні, Канада не дозволить спортсменам із Росії та Білорусі представляти свої країни на змаганнях у Канаді, доки триває війна проти України. Він окремо уточнив, що російської команди не буде саме на молодіжній світовій першості.

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Прем’єр Канади зробив цю заяву під час телевізійної пресконференції після саміту в Антигуа. Він назвав війну Росії проти України незаконною, невиправданою та жахливою.

Рішення спортивного арбітражу

Канада раніше засудила рішення Спортивного арбітражного суду, який минулого тижня дозволив росіянам брати участь у змаганнях Міжнародної федерації хокею. Того ж дня хокейні федерації Норвегії, Данії, Швеції та Чехії заявили, що не гратимуть проти Росії на чоловічому чемпіонаті світу, запланованому на наступний рік у Німеччині.

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