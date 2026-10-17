Канада перервала 41-матчеву безпрограшну серію Англії — The Guardian
Жіноча збірна Канади з регбі перемогла Англію з рахунком 24:21 на стадіоні BMO Field у Торонто та перервала безпрограшну серію суперниць, що тривала чотири роки й налічувала 41 матч. Для англійської команди це стала перша поразка від фіналу жіночого Кубка світу 2022 року, повідомляє The Guardian.
Матч WXV зібрав 18 621 глядача — рекордну аудиторію для жіночого регбі в Північній Америці. Місяцем раніше команди зіграли внічию 26:26 в англійському Ексетері, що вже зупинило переможну серію збірної Англії.
Перебіг матчу
На старті зустрічі англійкам не зарахували спробу Клаудії Молоні-Макдональд, оскільки вона не змогла належно приземлити м'яч. Невдовзі Зої Гаррісон отримала жовту картку, а канадки реалізували чисельну перевагу: Саванна Баудер занесла спробу в кутовій зоні.
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Англійська команда тривалий час не могла подолати оборону господарок, однак на 30-й хвилині спробу занесла Медді Феаунаті. До перерви Англія вийшла вперед 14:5 після командної атаки, яку завершила Гаррісон.
Вирішальна спроба наприкінці
У другому таймі Аліша Корріган виконала сольну спробу для Канади, на що Англія відповіла спробою Сари Берн. Згодом Даліка Менін зменшила відставання канадок, а за дві хвилини до завершення гри Шошана Сеуманутафа вивела Канаду вперед. Господарки втримали перевагу до фінального свистка.
Найкращою гравчинею матчу визнали Даліку Менін. Наступна зустріч Канади та Англії відбудеться за тиждень.