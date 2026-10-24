Канада вдруге поспіль перемогла Англію у WXV — The Guardian

Жіноча збірна Канади з регбі перемогла Англію з рахунком 31:22 у матчі WXV в Оттаві, Канада. Для англійської команди Red Roses це стала перша серія з двох поразок поспіль за десять років, повідомляє The Guardian.

Хет-трик де Ґуде

Капітанка канадської збірної Софі де Ґуде оформила хет-трик і вирізнялася діями в захисті. Джулі Омокхуале також стала однією з помітних гравчинь у складі Канади. На сьомій хвилині Англію вперед вивела Медді Феаунаті.

Канадки відповіли спробою Омокхуале. Згодом після того, як Зої Гаррісон не впоралася з м'ячем, Габріель Сеннфт підхопила його, а де Ґуде підтримала атаку й завершила її спробою. До перерви збірна Канади вела з рахунком 12:7.

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Наступні матчі команд

На початку другого тайму англійки вирішили пробити пенальті, а згодом скоротили відставання після результативної атаки з молом, яку завершила Емі Кокейн. Після цього де Ґуде прорвала англійську лінію та невдовзі оформила хет-трик. Саванна Баудер збільшила перевагу Канади, а Емма Сінг занесла втішну спробу для Англії.

Поразка в Оттаві стала для Англії третьою у 74 матчах. Капітанка англійок Мег Джонс, яка у п'ятницю відсвяткувала 30-річчя, вирізнялася грою в обороні. Наступний матч у WXV Англія проведе проти США, тоді як наступні ігри Канади заплановані у турнірі Pacific Four 2027 року.

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