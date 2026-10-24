Канцлер Гілі виділить £7 млн на вивчення Олімпіади на півночі Англії — The Guardian

У Великій Британії канцлер Джон Гілі має оголосити про виділення £7 млн на повне дослідження можливості подання заявки на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор на півночі Англії у 2040-х роках. Про це повідомляє The Guardian.

Фінансування спрямують на оцінку доцільності потенційної заявки. У разі її успіху Ігри можуть відбутися на півночі Англії у 2040-х роках. Це були б перші Олімпійські та Паралімпійські ігри у Великій Британії після Лондона-2012.

Що вивчатимуть

Дослідження має визначити, як Ігри могли б бути організовані на практиці. Зокрема, оцінять потрібні типи спортивних арен, транспортні сполучення, можливу вартість проєкту та перспективи успішного подання заявки.

До роботи планують залучити уряд, UK Sport, мерів півночі Англії, Британську олімпійську асоціацію та ParalympicsGB. Саме олімпійська й паралімпійська асоціації зрештою відповідатимуть за подання заявки.

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Підтримка ініціативи

У травні уряд уже доручив UK Sport підготувати оцінку, яка може бути використана для потенційної заявки на проведення міжнародної спортивної події у 2040-х роках. У червні мери з різних регіонів півночі Англії зустрілися в Шеффілді, щоб обговорити таку можливість.

Понад 40 олімпійців, паралімпійців та елітних спортсменів підтримали ініціативу спільною заявою. Серед них — Лора Кенні, Джейсон Кенні, Сара Сторі, Бет Твіддл і Том Підкок.

Енді Бернем заявив, що олімпійська заявка могла б відкрити нові можливості для міст і містечок країни. Гілі також зазначив, що досвід Лондона 2012 року демонструє здатність Великої Британії приймати світові спортивні події.

Британська олімпійська асоціація, ParalympicsGB та UK Sport у спільній заяві привітали новину про фінансування. Водночас мер Лондона Садік Хан раніше критикував ідею заявки без британської столиці, назвавши її виключення втраченою можливістю.

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