Капітан Англії Гаррі Брук оформив найшвидше дабл-сенчурі в ODI за 114 м’ячів — Dawn

Капітан збірної Англії Гаррі Брук установив рекорд одноденних міжнародних матчів із крикету (ODI), досягнувши позначки у 200 ранів за 114 м’ячів. У Равалпінді, Пакистан, Англія завершила свою подачу в матчі тристоронньої серії проти Шрі-Ланки з рахунком 429/4, повідомляє Dawn.

Рекорд Брука

Брук набрав 202 рани за 116 м’ячів і став першим англійським крикетистом, який оформив дабл-сенчурі в ODI. За свою подачу він виконав 10 шісток і 21 четвірку.

Попередній рекорд найшвидшої подвійної сотні в ODI належав індійцю Шубману Ґіллу. Минулого місяця він досяг позначки у 200 ранів за 117 м’ячів у матчі проти Вест-Індії.

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Брука вибили на останньому м’ячі подачі — його спіймали після подачі швидкого боулера Джаніта Ліянанґе. До цього Англія набрала 156 ранів за останні 10 оверів.

Результати партнерів

Джо Рут набрав 69 ранів за 66 м’ячів і у своєму 197-му матчі ODI став першим англійським бетсменом, який подолав межу в 8 тисяч ранів у цьому форматі. Том Бантон відкрив подачу результатом 50 ранів за 51 м’яч, а Вілл Джекс залишився невибитим із 66 ранами, виконавши три шістки та вісім четвірок.

Брук і Джекс у партнерстві за четверту хвіртку набрали 185 ранів за 79 м’ячів. Раніше Брук і Рут додали 159 ранів у партнерстві за третю хвіртку. Рахунок 429/4 став першим результатом понад 400 ранів в ODI, набраним Англією в Пакистані. Попереднім рекордом на майданчиках країни були 375/3, які Пакистан набрав проти Зімбабве в Лахорі у 2015 році.

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