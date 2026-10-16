Капітан Челсі Ріс Джеймс переніс операцію на коліні — BBC Sport

Капітан «Челсі» Ріс Джеймс успішно переніс операцію через травму коліна. Захисник уже проходить реабілітацію під наглядом медичного штабу клубу, повідомляє BBC Sport.

Травма на тренуванні

26-річний Джеймс зазнав ушкодження на тренуванні перед перемогою «Челсі» над «Борнмутом» з рахунком 5:1 минулими вихідними. Після цього було ухвалено рішення провести операцію.

Терміни повернення футболіста на поле наразі не названі. Найближчим часом «Челсі» зіграє в Прем'єр-лізі на виїзді з «Евертоном», а потім прийме лондонський «Тоттенгем» і «Манчестер Юнайтед». Між двома домашніми матчами команда також вирушить до «Ліверпуля» на гру Кубка англійської ліги.

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Історія ушкоджень

Протягом останніх сезонів Джеймс неодноразово зазнавав травм, через що пропустив кілька міжнародних турнірів у складі збірної Англії після чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Минулого сезону його ситуація з травмами суттєво покращилася: захисник відіграв помітну роль у кампанії англійської збірної на чемпіонаті світу, де команда дісталася півфіналу, а згодом виграла матч за бронзові медалі.

Джеймс також був серед футболістів, які залишили розташування збірної Англії під час останньої міжнародної паузи. Наступна пауза розпочнеться на початку листопада, коли англійці мають зіграти з Хорватією на «Вемблі».

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