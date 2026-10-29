Капітана Сантоса Неймара відсторонили на два матчі — The Express Tribune

Бразильський Вищий спортивний суд (STJD) дискваліфікував капітана «Сантоса» Неймара на два матчі за прикривання рота під час суперечки з футболістом «Баїї» Родріго Нестором. Інцидент стався під час матчу бразильської Серії A, який завершився нічиєю 1:1.

Порушення правила

34-річного Неймара вилучили після сутички з Родріго Нестором. За даними The Express Tribune, спортивний суд визнав футболіста винним у порушенні правила Вінісіуса Жуніора, яке забороняє гравцям прикривати рот під час конфліктів на полі.

У рапорті арбітра також зазначено, що після вилучення Неймар побіг до лави запасних команди гостей, щоб конфронтувати з опонентом. Стримати його довелося партнерам по команді.

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Пропустить три матчі

Загалом Неймар не зіграє у трьох наступних матчах «Сантоса». Один із них — матч чемпіонату проти «Палмейраса» — він уже мав пропустити через три жовті картки. Ще два матчі футболіст пропустить через порушення протоколу. Неймар і «Сантос» можуть оскаржити рішення щодо цього порушення.

Ця дискваліфікація сталася через три місяці після того, як Неймар першим у найвищому дивізіоні Бразилії зазнав тимчасового вилучення з поля за новим правилом, яке тестують у лізі для боротьби із затягуванням часу воротарями. Очікується, що колишній капітан збірної Бразилії повернеться на поле наприкінці листопада.

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