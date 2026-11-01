Каррік має керувати Манчестер Юнайтед у матчі з Ромою — The Guardian

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік, як повідомляє The Guardian, має залишитися на посаді для матчу Ліги чемпіонів проти «Роми». Гра відбудеться у вівторок на стадіоні «Олд Траффорд».

Серія без перемог

Напередодні «Юнайтед» поступився «Челсі» з рахунком 0:2. Після цієї поразки команда не здобула жодної перемоги в дев’яти матчах і має найгірший старт сезону з 1988 року.

«Манчестер Юнайтед» посідає 17-те місце в Прем’єр-лізі із сімома очками. Від зони вильоту клуб відділяє лише різниця м’ячів.

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Перегляд ситуації під час паузи

За даними видання, минулого понеділка футбольний директор Джейсон Вілкокс і виконавчий директор Омар Беррада обговорювали майбутнє 45-річного Карріка на тренувальній базі клубу. Керівники вирішили дати тренеру можливість поліпшити результати команди.

Роботу Карріка планують знову оцінити під час міжнародної паузи після наступного туру Прем’єр-ліги. У ньому «Манчестер Юнайтед» прийматиме «Астон Віллу» наступної неділі.

The Guardian також зазначає, що в разі звільнення Карріка пріоритетним кандидатом Вілкокса є Едді Гау. Директор із рекрутингу Крістофер Вівелль, за інформацією видання, високо оцінює Юліана Нагельсманна.

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