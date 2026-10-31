Каррік повідомив про складні розмови з гравцями МЮ — The Guardian

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік заявив, що провів складні розмови з футболістами та керівництвом клубу через невдалий початок сезону. Як повідомляє The Guardian, команда не вигравала в останніх восьми матчах і перед найближчим туром посідала 16-те місце серед 20 клубів ліги, маючи на одне очко більше за зону вильоту.

Розмови в клубі

Після поразки від «Борнмута» минулої неділі становище Карріка опинилося під загрозою. Водночас тренер наразі зберіг посаду та отримав можливість змінити ситуацію, починаючи з матчу проти «Челсі» в суботу.

Каррік дав зрозуміти, що цього тижня розмовляв зі спортивним директором Джейсоном Вілкоксом і виконавчим директором Омаром Беррадою. За його словами, спілкування між ним, гравцями, керівниками та власниками клубу не завжди є приємним, однак команда має чути правду, щоб рухатися вперед.

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Реакція вболівальників

Після недільньої поразки з рахунком 0:3 вболівальники підтримали Карріка, коли він обійшов поле. Після того як тренер пішов до тунелю, вони освистали футболістів через слабку гру та, на їхню думку, недостатню самовіддачу.

Каррік зазначив, що гравці болісно переживають нинішні результати, але прагнуть виправити ситуацію. Він також наголосив, що не хоче відокремлювати себе від команди й вважає, що футболісти, тренерський штаб і вболівальники мають разом пройти цей період. На слова Гарі Невілла про можливі проблеми з професіоналізмом окремих гравців Каррік відреагував, що Невілл часто висловлюється.

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