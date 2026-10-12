Каррік заявив, що не відчуває тиску перед матчем МЮ з Атлетіко — The Guardian

У Мадриді тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррік заявив, що команда зберігає впевненість перед матчем Ліги чемпіонів проти «Атлетіко», який відбудеться у вівторок на стадіоні «Метрополітано». Англійський клуб набрав лише шість очок у Прем’єр-лізі та переживає найгірший старт у чемпіонаті з сезону 1986–87, повідомляє The Guardian.

Каррік про тиск і становище команди

Каррік визнав, що команда опинилася у складному становищі, однак пообіцяв, що гравці боротимуться. За його словами, він не відчуває зовнішнього тиску, оскільки зосереджується на внутрішніх очікуваннях команди. Тренер наголосив, що у групі немає негативу та що футболісти впевнені у власній здатності виграти багато матчів.

Наставник зазначив, що після успішного минулого сезону очікував складнішого періоду. Він закликав команду прийняти реальність, долати труднощі й не втрачати з поля зору процес побудови. Каррік також сказав, що саме в непрості моменти стає зрозуміло, хто в клубі готовий працювати на довгострокову перспективу.

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Втрати перед грою та стан Фернандеша

До Мадрида «Манчестер Юнайтед» прибув без Коббі Мейну та Люка Шоу. Обидва гравці зазнали ушкоджень у матчі з «Тоттенгемом», який завершився нічиєю. Каррік також підтримав капітана Бруну Фернандеша та висловив упевненість, що той поверне торішню форму.

За словами тренера, португалець грав із певною проблемою зі здоров’ям, але вона не була серйозною, а сам футболіст уже майже відновився. Каррік додав, що Фернандеш перебуває у хорошому фізичному стані та яскраво провів тренування перед грою. Попри невдалий старт у внутрішніх турнірах і виліт із Кубка англійської ліги після поразки від «Брайтона» на «Олд Траффорд», «Юнайтед» переконливо переміг «Сабах» у стартовому матчі Ліги чемпіонів минулого місяця.

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