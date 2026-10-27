Каррік залишиться на чолі Манчестер Юнайтед у матчі з Челсі — Sky Sports News

Майкл Каррік залишиться головним тренером «Манчестер Юнайтед» на суботній матч Прем'єр-ліги проти «Челсі». Як повідомляє Sky Sports, у вівторок Каррік провів тренування команди. Разом із футболістами він матиме можливість змінити нинішню ситуацію.

Серія без перемог

«Манчестер Юнайтед» не вигравав у восьми матчах поспіль у всіх турнірах. Серія продовжилася після недільньої домашньої поразки від «Борнмута» з рахунком 0:3 на «Олд Траффорд» у Прем'єр-лізі.

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Після восьми матчів чемпіонату команда має сім очок. Вона перебуває на відстані одного очка та двох позицій над зоною вильоту.

Наступні матчі

Виїзний поєдинок із «Челсі» відбудеться в суботу вдень і відкриє складний тиждень для «Манчестер Юнайтед». Після цього команда прийме «Рому», а згодом проведе матч Прем'єр-ліги проти «Астон Вілли».

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