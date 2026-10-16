Картал обіграла Світоліну в Ухані та вийшла до півфіналу — Interia Sport

Британська тенісистка Сонай Картал перемогла українку Еліну Світоліну в чвертьфіналі Wuhan Open у Китаї — 6:2, 2:6, 6:4. Картал зіграє у півфіналі турніру WTA 1000 проти латвійки Єлени Остапенко.

Три сети та вирішальний брейк

Як повідомляє Interia Sport, у першому сеті Картал дотримувалася атакувальної тактики та перемогла з рахунком 6:2. Під час партії Світоліна взяла медичну паузу через біль у ділянці руки між зап’ястям і ліктем.

Після повернення на корт Світоліна зробила брейк на початку другого сету, двічі відібрала подачу суперниці та зрівняла рахунок за партіями — 6:2. У вирішальному сеті до десятого гейму тенісистки не мали жодного брейк-пойнта.

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За рахунку 5:4 Картал здобула перший брейк-пойнт у партії та скористалася ним. Світоліна помилилася на форхенді, відправивши м’яч в аут, і матч завершився перемогою британки.

Остапенко також пройшла далі

В іншому чвертьфіналі Остапенко здолала Діану Шнайдер — 7:6 (6), 6:1. Матч тривав 105 хвилин. Таким чином, у нижній частині сітки до півфіналу вийшли Картал та Остапенко.

Після поразок Шнайдер і Світоліної найвищий номер посіву серед тенісисток, які залишилися в турнірі, має полька Іга Швьонтек. До чвертьфіналу також дійшла польська тенісистка Мая Хвалінська. Wuhan Open завершує сезон турнірів категорії WTA 1000.

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