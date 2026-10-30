Каталонська поліція встановила фаната, який ударив Камавінгу — Interia Sport

В Іспанії каталонська поліція Mossos d'Esquadra встановила особу вболівальника, який під час матчу «Барселона» — «Реал Мадрид» на «Камп Ноу» вдарив футболіста мадридського клубу Едуардо Камавінгу прапором. Як повідомляє Interia Sport, щодо цієї людини розпочали провадження відповідно до спортивного законодавства Іспанії.

Інцидент після гола Мбаппе

Епізод стався після другого гола Кіліана Мбаппе в Ель Класіко, яке «Реал» виграв з рахунком 2:1. Камавінга, який віддав асист у гольовій атаці, підбіг до трибуни, щоб відсвяткувати взяття воріт. За даними джерела, один із глядачів ударив його прапором. На відео також видно, як у бік футболістів «Реала» кидають різні предмети.

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Можливі санкції

Іспанське видання AS 29 жовтня повідомило, що інцидент можуть кваліфікувати як серйозне порушення, оскільки інформації про травмування немає. У такому разі штраф може становити від 3 тисяч до 60 тисяч євро. Якщо порушення визнають дуже серйозним, сума може коливатися від 60 001 до 650 тисяч євро.

За інформацією AS, вболівальнику також може загрожувати заборона на відвідування спортивних об'єктів строком від двох до п'яти років. Остаточну кваліфікацію інциденту та санкцію у матеріалі не повідомляли.

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