Катманду Горкхас утретє поспіль обіграли Карналі Якс у Непалі — Kathmandu Post

У Непалі команда «Катманду Горкхас» перемогла «Карналі Якс» із чотирма вікетами в запасі в матчі третього сезону Непальської прем’єр-ліги крикету. «Горкхас» набрали необхідний 181 ран за два м’ячі до завершення гри та зберегли безпрограшну серію проти «Якс» у всіх трьох сезонах турніру, повідомляє Kathmandu Post.

Карналі набрали 180 ранів

«Катманду Горкхас» виграли жеребкування й обрали гру в полі, однак суперники завершили інінг із рахунком 180/6. Аріфул Іслам набрав 44 рани за 22 м’ячі. Гуссейн Талат і Паван Сарраф створили партнерство на 65 ранів за п’ятий вікет: Талат набрав 40 ранів за 30 м’ячів, Сарраф — 30 за 24. Гулшан Кумар Джха додав 20 ранів за 12 м’ячів.

Капітан «Горкхас» Каран KC взяв два вікети. Ще по одному вікету здобули Шахаб Алам, Джахандад Хан, Дев Шах і Сантош Ядав. Для третього сезону ліги це був лише другий випадок, коли команда встановила ціль понад 180 ранів.

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Партнерство Кейсі та Рашида Хана

Погоня «Катманду» почалася з раннього вибуття Девіда Ворнера: він набрав 16 ранів за 10 м’ячів, після чого Сомпал Камі влучив у його вікет. Каран KC заявив після матчу, що команда не панікувала через раннє вибуття легіонера, оскільки розраховувала на вітчизняних гравців.

Рашид Хан вибув після півсотні, а Каран KC набрав 44 рани за 20 м’ячів. Вони створили партнерство на 55 ранів за п’ятий вікет. Джахандад Хан, який набрав 22 рани за 10 м’ячів, залишився на полі разом із Сантошем Ядавом і довів погоню до перемоги.

Попри поразку, «Карналі Якс» залишаються лідерами турнірної таблиці з двома перемогами у трьох матчах. Далі команда зіграє із «Судурпасчим Роялс», тоді як «Катманду Горкхас» зустрінуться з «Біратнагар Кінгс».

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