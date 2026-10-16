Кацпер Томасьяк став літнім чемпіоном Польщі зі стрибків — Interia Sport

Польський стрибун Кацпер Томасьяк переміг в індивідуальному турнірі літнього чемпіонату Польщі на трампліні Велика Кроква в Закопаному. Для 18-річного спортсмена це перший у кар’єрі титул літнього чемпіона країни, повідомляє Interia Sport.

Розв’язка у другій серії

Після першої серії лідирував Клеменс Йоняк, який стрибнув на 138,5 метра. Томасьяк показав результат 133,5 метра, стартувавши з нижчого розбігу, і поступався лідерові лише 1,1 бала. Третю позицію на екваторі змагань посідав Павел Вонсек.

У фінальній серії Вонсек виконав стрибок на 137,5 метра та вийшов у лідери. Проте Томасьяк відповів спробою на 136 метрів і здобув золоту медаль. Йоняк приземлився на позначці 134 метри, що принесло йому срібло, а Вонсек завершив турнір із бронзовою нагородою.

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Результати інших стрибунів

До п’ятірки найсильніших після першої серії також входили чех Роман Коуделка та Мацей Кот. У другому раунді Кот стрибнув на 129,5 метра й долучився до боротьби за медалі, однак залишився поза п’єдесталом. Коуделка показав таку саму дальність і зберіг перевагу над поляком.

Давід Кубацький після першого стрибка на 126 метрів був десятим, а в другій серії приземлився на 127 метрах і поліпшив позицію. Пйотр Жила, який на старті турніру посідав 13-те місце після стрибка на 124 метри, у фіналі показав результат 123,5 метра та увійшов до десятки.

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