Кацпер Томасьяк стрибнув на 144 метри у кваліфікації в Клінгенталі — Interia Sport

Польський стрибун з трампліна Кацпер Томасьяк у п’ятницю виконав стрибок на 144 метри під час кваліфікації літнього Гран-прі в Клінгенталі, Німеччина. Він перелетів трамплін на чотири метри та завершив спробу телемарком, повідомляє Interia Sport.

Кваліфікаційна спроба

Кваліфікація визначала учасників суботнього конкурсу. У ній брали участь провідні стрибуни, а коли Томасьяк сів на стартову лаву, лідером був австрієць Ян Герль.

Перед кваліфікацією поляк посів 10-те та 12-те місця в тренувальних спробах. Стрибок на 144 метри він виконав у кваліфікації.

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Перевірка форми

Раніше, після чемпіонату Польщі, Томасьяк сказав Польській агенції преси, що загалом задоволений своїм прогресом, хоча не всі стрибки його влаштовували. За його словами, рівень підготовки був близьким до того, якого він разом із тренером прагне досягти взимку.

Спортсмен також зазначав, що серйознішою перевіркою стане суперництво зі світовою елітою. Змагання літнього Гран-прі в Клінгенталі стали для нього таким тестом перед майбутнім Кубком світу.

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