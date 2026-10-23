Кава зіграє з Рибакіною у чвертьфіналі WTA 500 у Нінбо — Interia Sport

Польська тенісистка Катажина Кава зіграє проти Єлєни Рибакіної у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Нінбо. Матч запланований на 23 жовтня та має розпочатися не раніше ніж о 13:00 за польським часом, повідомляє Interia Sport.

Найкращий результат Кави на WTA 500

У джерелі вказано, що Кава посідає 128-ме місце у рейтингу WTA. Вихід до чвертьфіналу в Нінбо став для неї першим у кар’єрі на турнірі категорії WTA 500. Раніше польська тенісистка не доходила до цієї стадії на змаганнях такого рівня, а її попереднім найкращим результатом був фінал турніру WTA 250.

Суперницею Кави стане перша ракетка світу Рибакіна. Це буде перша очна зустріч тенісисток. За даними видання, Рибакіна цього року виграла Australian Open та US Open.

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Останні виступи Рибакіної

Після US Open Рибакіна виступила на турнірі в Пекіні, де вибула в першому колі, поступившись Аліні Чараєвій. У Нінбо її матч другого кола завершився достроково: Поліна Кудермєтова припинила гру через травму за рахунку 5:0 у першому сеті на користь Рибакіної.

Трансляцію чвертьфінального матчу в Польщі покаже Canal+ Sport 2, а онлайн-перегляд буде доступний передплатникам Canal+ Online.

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