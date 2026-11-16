Казахстан організує тренувальні збори для українських дітей-спортсменів

Казахстан готовий прийняти українських дітей-спортсменів на тренувальні збори, щоб забезпечити їм можливість займатися спортом у безпечних і комфортних умовах. Посольство Казахстану в Україні висловило готовність допомогти з організацією таких зборів. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Казахстан уже неодноразово приймав на оздоровлення українських дітей, зокрема з прифронтових громад, і планує продовжувати цю ініціативу. Тепер обговорили можливість розширити таку підтримку й на дитячі спортивні команди", – написав Бідний в соцмережі Facebook за результатами зустрічі з послом Казахстану в Україні Толєжаном Барлибаєвим.

Сторони також обговорили майбутній візит Бідного до Астани для участі в засіданні Виконавчого комітету WADA.

"Планую зустрітися з міністром туризму і спорту Казахстану та ознайомитися з їхнім досвідом трансформації спортивної освіти і науки", – зазначив міністр.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

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