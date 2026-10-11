Кем Літтл приніс Джагуарс перемогу 19:17 над Іглз — Sky Sports News

У Лондоні у Великій Британії «Джексонвілл Джагуарс» перемогли «Філадельфія Іглз» із рахунком 19:17 у матчі НФЛ на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium. Вирішальним став 57-ярдовий філдгол Кема Літтла, реалізований одночасно із завершенням ігрового часу.

Розв'язка за 12 секунд

Менш ніж за чотири хвилини до завершення зустрічі квотербек «Джагуарс» Тревор Лоуренс віддав 27-ярдовий тачдаун-пас Паркеру Вашингтону на четвертій спробі, вивівши команду вперед — 16:14. Однак Джейлен Герц провів «Іглз» на 32 ярди за дев'ять розіграшів, після чого Джейк Елліотт реалізував філдгол із 48 ярдів за 12 секунд до фінальної сирени.

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Після цього Амір Абдулла повернув початковий удар на 53 ярди, а Літтл останнім ударом приніс «Джексонвілю» перемогу. Про перебіг гри повідомляє Sky Sports.

Статистика лідерів

Лоуренс завершив матч із 24 точними передачами з 39 на 331 ярд, двома тачдаунами та одним перехопленням. Вашингтон упіймав шість передач на 124 ярди й оформив два тачдауни. Герц виконав 21 передачу з 40 на 220 ярдів, зробив один тачдаун і не мав перехоплень. Після перемоги «Джагуарс» мають баланс 4-1, тоді як «Іглз» — 2-3.

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