Кендзьорек порівняв емоції Ярмоленка з поведінкою Роналду

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Виконувач обов’язків головного тренера «Динамо» Мацей Кендзьорек пояснив емоційну поведінку Андрія Ярмоленка на полі.

За його словами, вінгер дуже амбітний і прагне перемагати в кожному матчі.

Польський наставник заявив, що йому подобаються такі емоції та характер футболіста. Він наголосив, що саме ці якості допомогли Ярмоленку досягти успіху.

Кендзьорек також зазначив, що подібним чином поводиться Кріштіану Роналду та багато інших футболістів. На його думку, це свідчить про високий рівень амбіцій.

Дебютний матч під керівництвом Кендзьорека «Динамо» завершило перемогою над «Кудрівкою» з рахунком 3:1. Ярмоленко вийшов у стартовому складі, але в другому таймі його замінили.

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