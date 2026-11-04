Кенія перемогла Австралію 17:12 і здобула золото Юнацьких Олімпійських ігор — Nation Kenya

Збірна Кенії з регбі-7 серед дівчат перемогла Австралію з рахунком 17:12 у фіналі Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі, Сенегал, і виборола золоту медаль. Це перша золота нагорода для кенійської команди на будь-яких Олімпійських іграх, повідомляє Nation Kenya.

Вирішальна спроба в овертаймі

Основний час матчу завершився нічиєю 12:12. У додатковий час переможну спробу для кенійок занесла Мітчелл Чемтаї. У першому таймі Заїн Хібо зрівняла рахунок після спроби австралійки Дарсі Маккей — 5:5.

Після перерви Грейс Б'юкенен вивела Австралію вперед, а Біллі Бекус реалізувала спробу. Згодом Бекус отримала тимчасове вилучення за порушення, після чого Кенія відповіла спробою Жозефіни Керубо. Діана Ванджіру реалізувала її та зрівняла рахунок, перевівши гру в додатковий час.

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Шлях до фіналу

На груповому етапі кенійська команда посіла друге місце в групі A. Вона перемогла Китай — 12:5 та Сенегал — 19:0, але поступилася Австралії з рахунком 5:17. У півфіналі кенійки обіграли Мадагаскар — 15:5, тоді як Австралія здолала Чехію — 19:10.

У матчі з Мадагаскаром спробами відзначилися Евелін Афанде та Мікеал Ммбога, яка двічі перетнула залікову зону суперниць. До цього найкращим результатом жіночої збірної Кенії з регбі-7 була перемога на жіночому Кубку Африки з регбі-7 у 2018 році.

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