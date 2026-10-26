Кенія розгромила Самоа 4:0 і вийшла до 1/8 фіналу ЧС U-17 — Nation Kenya

Жіноча збірна Кенії до 17 років перемогла Самоа з рахунком 4:0 у заключному матчі групи E та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року в Марокко. Кенійки посіли третє місце у квартеті з трьома очками та пройшли до плей-оф як одна з чотирьох найкращих команд, що фінішували третіми у групах. Про це повідомляє Nation Kenya.

Чотири голи у ворота Самоа

Матч відбувся у Футбольній академії Мохаммеда VI в місті Сале. Уже на четвертій хвилині нападниця Мванакомбо Бакарі відкрила рахунок. Перед перервою, на 44-й хвилині, перевагу Кенії подвоїла Бренда Авуор.

У другому таймі Гауданція Малоба забила третій м’яч на 62-й хвилині, а через дві хвилини Бакарі оформила дубль. Ліндей Вії наприкінці гри не реалізувала пенальті, однак перемоги 4:0 вистачило кенійській команді для продовження виступів на турнірі.

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Шлях до плей-оф

Перед матчем із Самоа кенійки зазнали двох поразок: від Китаю з рахунком 0:3 та від США — 1:6. У грі проти американок Вії забила перший гол Кенії на цьому чемпіонаті світу.

Завдяки розгрому Самоа різниця м’ячів збірної Кенії стала мінус чотири, що виявилося вирішальним у боротьбі за місця серед найкращих третіх команд. Китай і США у паралельному матчі зіграли внічию 1:1 та завершили груповий етап попереду Кенії. Це другий виступ кенійської команди на жіночому чемпіонаті світу U-17: у дебютному турнірі 2024 року вона не подолала груповий етап.

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