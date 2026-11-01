Кенієць Кіпчумба встановив чоловічий рекорд траси Стамбульського марафону — Anadolu Agency

У Стамбулі, Туреччина, кенієць Філімон Кіптоо Кіпчумба переміг у чоловічому забігу на 48-му Стамбульському марафоні та встановив новий рекорд траси. Дистанцію 42,195 км він подолав за 2 години 8 хвилин 44 секунди.

Новий рекорд траси

За даними Anadolu Agency, Кіпчумба на одну хвилину перевершив попередній рекорд. Його у 2019 році встановив інший представник Кенії Даніель Кібет — 2 години 9 хвилин 44 секунди.

Друге місце в чоловічому забігу посів ефіоп Суфаро Волії Кебето, третім фінішував кенієць Вінсент Кіп'єгон Роно. Марафон організувала компанія Spor Istanbul, що є дочірньою структурою муніципалітету Стамбула. Траса стартувала на азійському боці міста неподалік мосту Мучеників 15 липня та завершувалася на площі Султанахмет.

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Ефіопки зайняли весь п'єдестал

Жіночий забіг виграла представниця Ефіопії Касанеш Айєнев Базе з результатом 2 години 24 хвилини 40 секунд. Її співвітчизниця Азмера Абреха Ґдей стала другою, поступившись переможниці сім секунд. Третє місце посіла ще одна ефіопка Дірібе Гірко Алему, яка показала час 2 години 25 хвилин.

Найкращим серед турецьких спортсменів в елітній чоловічій категорії став Хусейн Джан — він посів 11-те місце з часом 2 години 17 хвилин 53 секунди. Мерт Ґірмалегессе фінішував 12-м, Халіл Ясін — 14-м, Ахмет Алканоглу — 15-м, а Явуз Аграл — 16-м.

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