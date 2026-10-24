Кенійка Мерсі Ераґае здобула історичну бронзу на чемпіонаті Африки — Nation Kenya

У Кісуму, Кенія, велосипедистка Мерсі Ераґае здобула бронзову медаль у юніорській жіночій шосейній гонці на 68,8 км чемпіонату Африки з шосейного велоспорту. Вона стала першою представницею Кенії, яка виборола нагороду за 19-річну історію цих континентальних змагань, повідомляє Nation Kenya. Ераґае фінішувала третьою, попри падіння наприкінці дистанції.

Підготовка команди

Віцепрезидент Федерації велоспорту Кенії Келвін Мванґі заявив, що медаль Ераґае додала команді впевненості перед іншими стартами чемпіонату. За його словами, збірна посилила підготовку молодих гонщиків, надаючи їм більше можливостей для участі у змаганнях та аналізуючи помилки попередніх виступів.

У жіночій елітній шосейній гонці на 122,2 км Кенію представлятимуть Кендра Табу, Моніка Кіпланґат, Ненсі Акіньї та Дінна Камонья. Табу зазначила, що тренування у високогірному Каптагаті можуть бути перевагою в Кісуму, розташованому нижче над рівнем моря, хоча спортсменкам доведеться змагатися в спекотних умовах.

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Результати індивідуальної гонки

Камонья посіла шосте місце в індивідуальній гонці з роздільним стартом на 20,4 км, подолавши дистанцію за 33 хвилини 33 секунди. Табу програла їй шість секунд. Перемогла представниця Руанди Діана Інгабіре з результатом 31 хвилина 2 секунди, другою стала Орелі Хальбвакс із Маврикію, третьою — Люсі Янг із Південної Африки.

Табу також сказала, що під час індивідуальної гонки кенійські спортсменки не мали спеціальних велосипедів для роздільного старту й виступали на звичайних шосейних моделях. У чоловічій гонці Кенію представлятимуть, зокрема, Іван Кіпруто в категорії до 23 років, а серед елітних гонщиків — Патрік Мугу, Джеффрі Вайре, Еван Кімані та Пітерсон Вайріму.

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