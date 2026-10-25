Кенійки виграли чотири вагові категорії на чемпіонаті Африки з боксу — Nation Kenya

Кенійські боксерки виграли чотири вагові категорії та очолили жіночий медальний залік чемпіонату Африки з боксу. Про це повідомляє Nation Kenya.

Фінали в Найробі

Фінали Африканського чемпіонату з боксу серед еліти пройшли 22 жовтня 2026 року в спортивному центрі Kasarani у Найробі. На фотографії, опублікованій виданням, зафіксовано призерок після фінальних поєдинків.

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Призерки найлегшої ваги

У найлегшій вазі золоту медаль здобула представниця Кенії Грейс Атієно. Срібну нагороду отримала Вероніка Мапунда з Танзанії, а бронзову — Вакваза Росжда з Уганди.

На знімку Атієно стоїть у центрі поруч із Мапундою та Росждою. У підписі до фото їх названо відповідно золотою, срібною та бронзовою призерками. Автор фотографії — Evans Habil із Nation Media Group. Матеріал Nation Kenya датований 24 жовтня 2026 року.

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