У Кенії 33-річну марафонку Перес Джепчірчір тимчасово відсторонили після того, як позазмагальна проба дала несприятливий аналітичний результат щодо EPO. Про це у п’ятницю повідомив Athletics Integrity Unit.

Позазмагальна проба

Зразок у спортсменки відібрали в Кенії поза змаганнями. Це сталося до її перемоги на Сіднейському марафоні. Після отримання такого результату AIU застосував до Джепчірчір тимчасове відсторонення від змагань.

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Про рішення повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Athletics Integrity Unit. Матеріал CNA опубліковано з позначкою Reuters як джерела.

Спортивні здобутки

Джепчірчір є олімпійською чемпіонкою з марафону. Раніше вона володіла світовим рекордом у напівмарафоні та чотири рази перемагала у World Marathon Majors. У вересні 2025 року в Токіо вона виграла жіночий марафон на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

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