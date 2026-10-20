Керівник арбітрів Вебб підтримав рішення не вилучати Ботмана — Sky Sports News

В Англії керівник суддівського корпусу Говард Вебб підтримав рішення не вилучати захисника «Ньюкасла» Свена Ботмана за підкат проти форварда «Астон Вілли» Ніколаса Джексона. Арбітр Джарред Джиллетт показав Ботману жовту картку, а відеоасистент арбітра Стюарт Аттвелл підтвердив це рішення під час матчу, який «Ньюкасл» програв «Віллі» з рахунком 0:1, повідомляє Sky Sports.

Чому VAR не втрутився

Вебб заявив, що цей епізод був суб’єктивним, а VAR не має повторно оцінювати кожне рішення арбітра в полі. За його словами, суддя оцінив дії Ботмана як безрозсудний підкат високого рівня: захисник торкнувся м’яча, хоча й увійшов у підкат на швидкості.

Керівник арбітрів зазначив, що результат перевірки міг бути іншим, якби VAR побачив суттєвий контакт шипами з гомілкою або щиколоткою Джексона чи змикання ніг у русі «ножицями». Водночас Аттвелл після перегляду повторів дійшов висновку, що контакту шипами не було, а контакт із ногою суперника був обмеженим. Тому він підтвердив жовті картки Ботману та Жоелінтону за два безрозсудні підкати.

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Критика рішення

Рішення викликало критику з боку експертів Sky Sports. Колишній арбітр Прем’єр-ліги Дермот Галлагер заявив, що, на його думку, підкат заслуговував на червону картку через швидкість, інтенсивність і рух ногами навколо суперника. Джексон після гри сказав Sky Sports, що підкат був дуже високим і він ледь не зламав ногу.

Вебб наголосив, що в поточному сезоні суддів Прем’єр-ліги заохочують ухвалювати рішучі рішення безпосередньо на полі, а VAR має втручатися лише за наявності очевидної помилки. Він додав, що якби Джиллетт одразу показав Ботману червону картку, VAR також залишив би це рішення в силі.

Окремо Вебб назвав правильним рішення вилучити півзахисника «Тоттенгема» Родріго Бентанкура за удар головою в епізоді з Люком Шоу в матчі проти «Манчестер Юнайтед». Шоу, який штовхнув суперника в груди, отримав жовту картку.

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