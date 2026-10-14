Керівник Red Bull Лоран Мекіс продовжив контракт до 2031 року — Sky Sports News

Керівник команди та генеральний директор Red Bull Лоран Мекіс підписав п’ятирічне продовження контракту, яке передбачає його роботу на цих посадах до 2031 року. Про це повідомляє Sky Sports News.

Контракт до 2031 року

Мекіс приєднався до Red Bull у липні 2025 року, перейшовши із сестринської команди Racing Bulls. Це сталося після звільнення Крістіана Горнера, який очолював Red Bull протягом 20 років.

Акціонери Red Bull Чалерм Ювідія та Марк Матешиц заявили, що продовження угоди відображає їхню довіру до лідерства Мекіса та спільне бачення довгострокового розвитку команди. Сам Мекіс зазначив, що пишається можливістю продовжити роботу в Oracle Red Bull Racing, а також наголосив на ролі команд П’єра Ваше та Бена Годжкінсона у формуванні майбутнього колективу.

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Позиції команди в сезоні

Новина про контракт Мекіса з’явилася після двох перших перемог Red Bull у сезоні: Макс Ферстаппен виграв гонки в Малайзії та Сінгапурі. Команда посідає четверте місце в Кубку конструкторів і відстає від третьої McLaren на сім очок.

У серпні Ферстаппен продовжив контракт із Red Bull до 2030 року. Ісак Хаджар також отримав нову угоду до 2027 року після першого сезону в Мілтон-Кейнсі. До роботи в Red Bull Мекіс працював у Ferrari та Міжнародній автомобільній федерації.

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