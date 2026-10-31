Хакімі оформив хет-трик у розгромі Гавра з рахунком 5:1 — Dawn

Французький ПСЖ розгромив Гавр з рахунком 5:1 у виїзному матчі Ліги 1 у Франції. Ашраф Хакімі забив три м’ячі, а команда Луїса Енріке після дев’яти матчів очолює турнірну таблицю з 20 очками, повідомляє Dawn.

ПСЖ відігрався після пропущеного гола

Гавр, який до матчу мав два очки та посідав останнє місце, відкрив рахунок на 18-й хвилині. Форвард Джош Маджа забив за господарів поля.

ПСЖ зрівняв рахунок на 26-й хвилині: бельгійський вінгер Міка Годтс відзначився після передачі Хакімі. Через дві хвилини марокканський футболіст сам вивів паризький клуб уперед, пробивши низом у ближній кут.

Другий гол Хакімі забив зі штрафного, довівши рахунок до 3:1. Невдовзі після години гри Сенні Маюлу відзначився після швидкої контратаки ПСЖ: він обіграв голкіпера господарів і вразив порожні ворота дальнім ударом.

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На 69-й хвилині Хакімі завершив хет-трик ударом крізь скупчення гравців. Невдовзі після цього Луїс Енріке замінив його.

Енріке пояснив роль Хакімі

Тренер ПСЖ зазначив, що Хакімі має свободу дій в атаці, коли команда володіє м’ячем. «Він нападник, коли ми з м’ячем. Він може робити це, коли ми володіємо м’ячем, але зобов’язаний захищатися, коли ми без нього», — сказав Енріке.

Дезіре Дуе, Вітінья та Жуан Невеш залишилися на лаві запасних ПСЖ. Усман Дембеле та Хвіча Кварацхелія пропустили матч через травми.

У паралельних матчах Ніцца перемогла Ренн з рахунком 5:2, а Лілль обіграв Ланс — 1:0 завдяки голу Олів’є Жіру на 86-й хвилині. Лілль із 18 очками посідає друге місце, Ренн має 16 балів.

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