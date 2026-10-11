Халл відігрався у матчі з Евертоном завдяки голу Беллумі — The Guardian

«Халл» зіграв унічию з «Евертоном» — 2:2 у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні MKM. Команда зберегла безпрограшну домашню серію після повернення до Прем’єр-ліги, повідомляє The Guardian.

Голи після перерви

У першому таймі команди не забили. На 34-й хвилині Бреннан Джонсон відправив м’яч у ворота «Халла», однак після тривалої перевірки VAR взяття воріт скасували через офсайд.

Рахунок на 48-й хвилині відкрив Джо Гелгардт. Сорба Томас скористався помилкою Ейнслі Мейтленд-Найлза та віддав передачу партнеру, який переграв Джордана Пікфорда. Через сім хвилин Мейтленд-Найлз асистував Кірнану Дьюсбері-Голлу, а той головою зрівняв рахунок.

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Відповідь господарів

На 68-й хвилині Т’єрно Баррі вивів «Евертон» уперед. До цього він не реалізував два моменти, але згодом відзначився ударом повз воротаря Константіноса Цолакіса.

«Халл» швидко відігрався: на 74-й хвилині запасні Елліот Страуд і Мохамед Беллумі організували результативну атаку. Беллумі пробив лівою ногою та переграв Пікфорда. «Евертон» володів м’ячем 63% часу проти 37% у господарів і завдав шість ударів у площину воріт, тоді як «Халл» — чотири.

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