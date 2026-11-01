Хапоель Тель-Авів переміг Маккабі 3:2 і здобув Кубок Тото — Jerusalem Post

В ізраїльському Тель-Авіві «Хапоель» обіграв «Маккабі» з рахунком 3:2 у фіналі Кубка Тото на стадіоні «Блумфілд». Для «Хапоеля» це перший трофей найвищого дивізіону з перемоги в Кубку Ізраїлю в сезоні 2011/12, повідомляє Jerusalem Post.

Перевага у три м’ячі

«Хапоель» повів 3:0 завдяки голам Рої Алкукіна, Омрі Альтмана та Даніеля Даппи. Утім, наприкінці матчу «Маккабі» скоротив відставання: дубль оформив Дор Перец. Естер Соклер також був близький до гола, який міг змінити перебіг зустрічі, але «Хапоель» утримав переможний рахунок.

Раніше цього сезону «Маккабі» переміг «Хапоель» у дербі з рахунком 4:1. Цього разу команда під керівництвом Ельяніва Барди перемогла у тель-авівському дербі у фіналі турніру.

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Повернення клубу

Менш ніж два роки тому «Хапоель» виступав у другому дивізіоні. За останнє десятиліття клуб двічі вилітав з еліти. Після повернення до найвищого дивізіону минулого сезону команда вперше за понад десять років перемогла «Маккабі» в дербі та посіла місце, яке дало їй право на участь у європейських змаганнях.

Омрі Альтман, який у 32 роки проводить третій період у «Хапоелі», назвав Барду одним із найкращих тренерів, з якими працював. Наступний матч «Хапоель» проведе в понеділок у чемпіонаті проти «Маккабі» з Хайфи на «Блумфілді».

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