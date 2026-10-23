Хапоель Тель-Авів відіграв 12 очок і переміг Віртус — Jerusalem Post

У Софії, Болгарія, ізраїльський «Хапоель» Тель-Авів переміг італійський «Віртус» Болонья з рахунком 90:81 у матчі Євроліги, відігравши 12 очок відставання після першої половини. Завдяки цій перемозі команда має баланс 5-2 у турнірі, повідомляє Jerusalem Post.

Камбeк у другій половині

Після двох чвертей «Віртус» вів 48:36. Маркус Карр, Деррік Олстон і Томмазо Балдассо допомогли італійській команді здобути перевагу, однак після перерви «Хапоель» перехопив ініціативу. У третій чверті Тай Одіасе, Елайджа Браянт і Васіліє Міцич організували ривок 17:5 та зрівняли рахунок — 53:53.

Перед заключною десятихвилинкою ізраїльська команда вже вела 66:62. Найрезультативнішим у складі переможців став Зак Ледей — 22 очки та 10 підбирань. Міцич набрав 16 очок, Одіасе — 13, Браянт — 12. У «Віртуса» по 12 очок записали до активу Олстон і Аліу Діарра.

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Головний тренер «Хапоеля» Тель-Авів Дімітріс Ітудіс заявив, що його команда в першій половині не змогла належно конкурувати, тоді як після перерви продемонструвала інший рівень гри. Наставник «Віртуса» Алекс Мумбру також відзначив, що суперник покарав його команду в третій чверті.

Інші матчі ізраїльських клубів

У Єврокубку «Хапоель» Єрусалим у Белграді розгромив «Рига Зеллі» — 100:64 — і здобув четверту перемогу поспіль. Кенні Лофтон набрав 18 очок, Душан Мілетич — 17, Девід Родді — 11.

У Лізі чемпіонів ФІБА «Бней Герцлія» поступився «Порту» з рахунком 74:86 та має дві поразки у двох матчах групи H. Найрезультативнішим у складі «Бней Герцлії» став Ді Джей Брютон, який набрав 24 очки.

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