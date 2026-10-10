Харків обіграв Чорноморець і піднявся на третє місце УПЛ

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«Харків» переміг одеський «Чорноморець» із рахунком 2:1 у виїзному матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Переломним моментом стала 17-та хвилина, коли гравець господарів Йока отримав червону картку. Харків’яни скористалися чисельною перевагою та відкрили рахунок на 24-й хвилині — відзначився Парако.

На початку другого тайму Забергджа подвоїв перевагу гостей після передачі Калюжного. Цей гол став для косоварського нападника п’ятим у сезоні, що дозволило йому очолити список бомбардирів чемпіонату.

«Чорноморець» скоротив відставання на 60-й хвилині завдяки індивідуальним діям Попова, який обіграв кількох захисників і перекинув м’яч через воротаря. Однак зрівняти рахунок одесити не змогли.

Після перемоги «Харків» має 15 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці. «Чорноморець» із п’ятьма очками перебуває в зоні перехідних матчів.

«Арсенал» на «Емірейтс Стедіум» переміг «Лідс» із рахунком 2:1 у матчі Прем’єр-ліги, відігравшись після пропущеного м’яча. Вирішальний гол на 70-й хвилині забив Бруно Гімарайнс, який вийшов на заміну за сім хвилин до цього. Перемога перервала безпрограшну серію «Лідса».

Захисник збірної Швеції Карл Старфельт вибув приблизно на шість тижнів через проблеми з правим стегном. У клубі футболіста «Сельта» повідомили, що він уже розпочав відповідне лікування.

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