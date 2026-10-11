Кіпчоге виграв Мельбурнський марафон і встановив рекорд забігу — The Guardian

Кенійський марафонець Еліуд Кіпчоге переміг на Мельбурнському марафоні в Австралії з результатом 2 години 9 хвилин 10 секунд. 41-річний дворазовий олімпійський чемпіон перевершив попередній рекорд забігу на дві секунди та здобув першу перемогу в марафоні за три роки, повідомляє The Guardian.

Ривок після 30-го кілометра

Колишній австралійський професійний велогонщик Джиммі Вілан тримався разом із Кіпчоге приблизно до 30-го кілометра. Після цього кенієць збільшив темп і фінішував першим на стадіоні Мельбурн Крикет Граунд.

Після забігу Кіпчоге заявив, що його організм досі здатний змагатися з молодшим поколінням спортсменів. Він пояснив, що прискорився після 30-го кілометра, аби перевірити, чи зможе оновити рекорд забігу, і зазначив, що цей план спрацював.

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Частина світового туру

Виступ у Мельбурні став для Кіпчоге дебютом на місцевому марафоні та його другим візитом до Австралії. У 2025 році він посів дев’яте місце на Сіднейському марафоні.

За словами спортсмена, Мельбурнський марафон став третьою частиною його світового туру, в межах якого він планує пробігти марафон на кожному континенті, зокрема в Антарктиді. Кіпчоге також високо оцінив спортивну культуру міста й підтримку глядачів.

Друге місце в чоловічому забігу посів австралієць Томас До Канто з часом 2:10:35, а Джиммі Вілан фінішував п’ятим. У жіночому марафоні перемогла новозеландка Камілла Френч із результатом 2:28:25.

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