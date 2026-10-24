Кірон Поллард очолить Мумбаї Індіанс у сезоні 2027 — Channel NewsAsia

В Індії команда з крикету «Мумбаї Індіанс» призначила Кірона Полларда головним тренером на сезон Індійської прем’єр-ліги 2027 року. Він замінить на посаді Махелу Джаявардене, який залишив команду минулого тижня, повідомляє Channel NewsAsia.

Перехід із тренерського штабу

До нового призначення 39-річний Поллард працював тренером з відбивання у штабі Джаявардене. У складі «Мумбаї Індіанс» він грав у 2013–2020 роках і за цей час п’ять разів вигравав Індійську прем’єр-лігу.

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Досвід Полларда

Поллард також допоміг збірній Вест-Індії здобути титул чемпіона світу з крикету Twenty20 у 2012 році. У заяві він зазначив, що досвід гравця і тренера дав йому розуміння цінностей «Мумбаї Індіанс» та відповідальності, пов’язаної з представництвом команди.

Новий наставник заявив, що хоче тісно працювати з гравцями та тренерським штабом, розвивати таланти команди й продовжувати її традиції. «Мумбаї Індіанс» ділить перше місце в історії IPL за кількістю титулів — клуб має п’ять перемог, однак після останнього чемпіонства чотири рази за шість сезонів не виходив до плей-оф.

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