Китай виграв командне золото ЧС зі спортивної гімнастики — Al Jazeera

Збірна Китаю здобула золото в жіночих командних змаганнях на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі, Нідерланди, випередивши команду США на 0,233 бала. Китайські гімнастки набрали 165,764 бала та не дозволили американкам виграти восьмий поспіль командний титул.

Вирішальні вільні вправи

Перед заключним виступом у вільних вправах Цю Ціюань потрібно було набрати понад 12,600 бала, щоб забезпечити Китаю перемогу. Вона отримала 12,833 бала. Це принесло китайській команді перше золото світової першості в жіночих командних змаганнях з 2006 року.

За даними Al Jazeera, Китай також посів перше місце у кваліфікації. Японія стала третьою, відставши від американської команди на 1,468 бала, а Франція посіла четверту позицію.

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Помилки США на колоді

Збірна США, що захищала титул, лідирувала після половини змагань завдяки сильним виступам у стрибку та на різновисоких брусах. Скає Блейклі була єдиною гімнасткою команди, яка також виступала у складі збірної США, що здобула сьомий поспіль титул у 2023 році.

Втім, 18-річна Кейлор Далсі припустилася помилки на колоді й отримала 12,333 бала. Американки програли китайській команді на цьому снаряді понад чотири бали. Чжан Цін'їн, яка була найкращою у кваліфікації на колоді, набрала за свій виступ 15,066 бала.

У складі збірної США не виступала Сімона Байлз. 23-разова чемпіонка світу, зокрема п'ятиразова переможниця командних змагань, взяла паузу в кар'єрі й не змагалася після Олімпіади 2024 року в Парижі, де здобула три золоті медалі.

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