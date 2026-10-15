Китай здобув золото командного спринту, Велика Британія — срібло — BBC Sport

Збірна Китаю здобула золото в жіночому командному спринті на чемпіонаті світу з трекового велоспорту в Шанхаї, перемігши у фіналі команду Великої Британії. Британські спортсменки Емма Фінукейн, Софі Кейпвелл і Ріанна Перріс-Сміт показали найкращий час у кваліфікації та здолали Францію, однак у вирішному заїзді поступилися господаркам змагань, повідомляє BBC Sport.

Вибуття чоловічої команди

Чоловіча збірна Великої Британії завершила виступ у командному спринті в першому раунді очних заїздів. Команда у складі Джо Трумена, Еда Лоу та Гаррі Ледінгем-Горна стала п’ятою у кваліфікації, після чого програла Австралії, яка посіла четверте місце.

Трумен сказав, що зняття Метта Річардсона з участі стало для команди неідеальною ситуацією. За його словами, британці опинилися у невигідному становищі, проте зосередилися на виступі та показали час, яким можуть пишатися на старті олімпійської кваліфікації.

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Розслідування щодо Річардсона

Річардсона зняли з участі в змаганнях у понеділок на тлі звинувачень у неналежній поведінці. Велосипедист, якого також вважали претендентом на медалі в особистому спринті та кейріні, заявив, що співпрацюватиме з розслідуванням British Cycling щодо цих звинувачень.

У командній гонці переслідування британські жіноча та чоловіча збірні пройшли кваліфікацію з першим і другим результатами відповідно. У жіночій гонці скретч Ебіґейл Міллер посіла 17-те місце серед 24 учасниць.

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