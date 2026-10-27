Китайські компанії розірвали угоди з футболістом Мбаппе через відео — France 24

У Китаї виробник енергетичних напоїв Dongpeng і молочна компанія Mengniu припинили співпрацю з французьким футболістом Кіліаном Мбаппе після поширення в інтернеті відео, на якому він нібито жартує про колишнього китайського лідера Мао Цзедуна. Про це повідомляє France 24.

Заяви компаній

Dongpeng заявила, що дотримується політики нульової толерантності до поведінки, яка ображає національні почуття, та негайно припиняє всю співпрацю з Мбаппе.

Mengniu, яку France 24 називає найбільшим виробником молочної продукції в Китаї, також оголосила про негайне припинення партнерства з гравцем мадридського «Реала» та збірної Франції. У компанії заявили, що не приймають слів або дій, які можуть образити почуття китайського народу.

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Відео та реакція

Після появи відео Мбаппе нібито розповів, що найсмішнішим мемом, який він бачив, було зображення з його обличчям, накладеним на портрет людини, яку він назвав китайським диктатором. За даними France 24, це, ймовірно, було посиланням на мем із образом Мао Цзедуна.

AFP Fact Check не зміг одразу підтвердити автентичність відео. Після заяв брендів тема про припинення співпраці Dongpeng із Мбаппе стала найпопулярнішою на китайській соціальній платформі Weibo.

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