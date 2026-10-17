Київський Сокіл здобув другу розгромну перемогу в Континентальному кубку

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Київський «Сокіл» переміг литовську «Енергію» з рахунком 4:1 у першому раунді Континентального кубка з хокею сезону 2026/27. Для української команди це вже друга розгромна перемога на турнірі.

Вітчизняний гранд повів у рахунку в середині першого періоду. Це Ратушний взяв ініціативу на себе, пішов убік від оборонців і кинув під дальню стійку. Господарі льоду відповіли на старті другої 20-хвилинки – Ружников зіграв на добиванні в затяжній атаці.

Та в середині періоду Ратушний знову вивів «Сокіл» вперед. Цього разу він закинув із центральної зони. А в третій 20-хвилинці «Енергію» столичний гранд добив ще двома голами: Мазур переправив шайбу за лінію з близької відстані, а Сидоренко замкнув передачу з-за воріт.

«Сокіл» здобув другу перемогу в двох турах. Доля путівки в наступний раунд вирішиться у фінальному турі. Суперником чемпіона України буде латвійський «Мого», який також оформив дві перемоги.

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