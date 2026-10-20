Клінгенталь прийме фінал Літнього Гран-прі 24 жовтня — Interia Sport

У німецькому Клінгенталі 24 жовтня відбудеться фінальний, четвертий етап Літнього Гран-прі зі стрибків на лижах 2026 року. За даними Interia Sport, початок прямої реляції запланований на 13:35 у суботу.

Завершення літнього циклу

Змагання в Клінгенталі стануть заключною зупинкою цьогорічного Літнього Гран-прі. Раніше спортсмени виступали у польській Віслі в серпні, у французькому Куршевелі та в румунському Ришнові у вересні.

Німецький етап завершить серію з чотирьох змагань. Стрибки відбудуться на трампліні в Клінгенталі.

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Збірна Польщі

Interia Sport повідомляє, що в Клінгенталі виступить найсильніший склад збірної Польщі. До команди увійшли провідні спортсмени нещодавно завершеного чемпіонату країни.

Серед польських стрибунів видання окремо називає Кацпера Томасьяка. Він увійшов до складу команди, заявленої на фінальний етап у Німеччині.

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