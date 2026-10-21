Клуб PNG Chiefs представив логотип і форму перед дебютом у NRL — The Guardian

Клуб PNG Chiefs у Порт-Морсбі, Папуа Новій Гвінеї, представив логотип і два варіанти ігрової форми перед першим сезоном у NRL. Презентація відбулася на тлі юридичного спору з New Zealand Rugby щодо права використовувати назву Chiefs, повідомляє The Guardian.

Кольори та дизайн

Один із представлених комплектів — чорний, із білим V-подібним елементом та золотими культурними орнаментами на грудях, створеними папуаським художником Табу. В альтернативному варіанті чорний колір значною мірою замінено білим.

Клуб офіційно затвердив чорний, білий і золотий кольори, але ще не визначив, який із двох комплектів стане домашнім. Палітра перегукується з кольорами прапора Папуа Нової Гвінеї — червоним, чорним, жовтим і білим, які традиційно використовують національні спортивні команди країни.

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Емблема PNG Chiefs також містить червоний колір і зображення обличчя вождя. У клубі пояснили, що центральну фігуру обрали через її символічне значення лідерства, заслуженого авторитету та опіки над народом у багатьох культурах Папуа Нової Гвінеї.

Спір щодо назви

Юридичний спір між New Zealand Rugby та NRL щодо торговельної марки Chiefs пов’язаний із клубом Waikato Chiefs, створеним у 1996 році та учасником Super Rugby. Минулого тижня Високий суд Нової Зеландії відмовив у судовій забороні, якої домагалася New Zealand Rugby, щоб перешкодити NRL використовувати цю назву. Розгляд справи по суті заплановано на наступний рік.

PNG Chiefs також планують увійти до жіночого турніру NRLW під таким самим брендом. Доросла версія нової форми коштуватиме в Австралії 159 доларів, а в Папуа Новій Гвінеї продаватимуть варіант за 99 кін, що еквівалентно приблизно 32 доларам США.

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