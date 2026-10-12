Кобежиці оскаржили участь Носек після третьої двохвилинної кари — Interia Sport

KPR Gminy Kobierzyce подав апеляцію до LOTTO Superligi Kobiet після домашньої поразки від KRASOŃ MKS Piotrcovia з рахунком 25:26. Як повідомляє Interia Sport, клуб оскаржує участь Наталії Носек у матчі після її третьої двохвилинної кари.

Скарга через участь гравчині

За даними видання, на 52-й хвилині Носек отримала третє двохвилинне покарання. Через сукупність покарань вона мала припинити участь у грі, однак в офіційному протоколі в цьому епізоді не зазначили покарання жодної гравчині.

Попри це Piotrcovia провела 120 секунд у меншості. Згодом Носек, яка грає на позиції правої напівсередньої, повернулася на майданчик і закинула два м’ячі у ключовий момент зустрічі.

У заяві KPR Gminy Kobierzyce зазначили, що апеляція стосується гравчині команди-суперниці, яка, за позицією клубу, продовжила гру до фінальної сирени після трьох двохвилинних покарань. У клубі повідомили, що інформуватимуть про подальший перебіг розгляду.

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Синя картка тренеру

В останню хвилину матчу синю картку отримав тренер KPR Gminy Kobierzyce Ерландер Сілва. На думку арбітринь, португальський фахівець вийшов на майданчик, коли м’яч залишався в грі. Це сталося після фолу в атаці з боку Piotrcovia, коли м’яч полетів у напрямку лави запасних KPR.

У матчі гості були ближчими до перемоги на старті, але до перерви ініціативу перехопили гандболістки з Кобежиць. У другій половині зустрічі ситуація змінилася, а господарки намагалися відігратися, проте поступилися з різницею в один м’яч.

В інших матчах п’ятого туру PGE MKS El-Volt Lublin переміг Sośnica Gliwice — 38:26 та залишився лідером. Enea MKS Gniezno обіграв Galiczanka Lwów — 36:26, Szczypiorno Kalisz здолав Energa Start Elbląg — 37:36 завдяки голу Анни Дьябло за п’ять секунд до сирени, а KGHM MKS Zagłębie Lubin переміг ELMAS-KPS APR Radom — 39:22.

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