У Великій Британії голова Незалежного футбольного регулятора Девід Коган заявив, що піде у відставку, якщо зазнає політичного тиску щодо реакції органу на справу Manchester City. Незалежна комісія визнала клуб винним у порушенні фінансових правил Прем'єр-ліги протягом дев'яти років, однак це рішення оскаржується.

Як повідомляє The Guardian, Коган наголосив, що ані він, ані регулятор не зазнавали політичного тиску ані у цій, ані в інших справах. За його словами, незалежність регулятора та його особиста незалежність є абсолютними, а втручання у роботу органу стало б підставою для його відставки.

Повноваження щодо власників клубів

Коган пояснив, що законодавство дозволяє регулятору перевіряти власників, директорів і керівників клубів, а також оцінювати, чи відповідають власники вимогам для подальшого управління командами. Для цього регулятор має зібрати докладну інформацію, провести перевірку та врахувати юридичні консультації.

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Якщо власник не пройде перевірку за критеріями доброчесності, чесності та фінансової надійності, регулятор може примусити клуб до продажу. Якщо рішення незалежної комісії у справі Manchester City залишать чинним після апеляції, це потенційно може стосуватися Abu Dhabi United Group, яка володіє клубом.

Фінансовий стан англійського футболу

Заяву Коган зробив під час презентації звіту State of the Game про фінансові виклики англійської футбольної системи. У ньому зазначено, що 94% із 116 клубів, які перебувають у сфері нагляду регулятора, зафіксували фінансові збитки у сезоні 2025–26. Водночас клуб найвищого дивізіону з найбільшими доходами заробляє у 605 разів більше, ніж клуб Національної ліги з найменшими доходами.

Коган також закликав Прем'єр-лігу та Англійську футбольну лігу домовитися про перерозподіл коштів. Він заявив, що парашутні виплати клубам, які вибувають із Прем'єр-ліги, дедалі більше викривляють систему. Прем'єр-ліга повідомила, що її нещодавня пропозиція щодо фінансового перерозподілу для EFL, за наявними даними, становить 320 млн фунтів стерлінгів на сезон.

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