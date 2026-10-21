Колишня тенісистка Меган Роуз керуватиме ЧС з регбі 2031 у США — The Guardian

World Rugby призначила колишню професійну тенісистку та керівницю Асоціації тенісу США Меган Роуз керуючою директоркою чоловічого Кубка світу з регбі 2031 року, який уперше відбудеться у США. Про це повідомляє The Guardian.

Роуз назвала призначення великою честю та зазначила, що Кубок світу з регбі є однією з визначних подій світового спорту. За її словами, турнір 2031 року дає можливість залучити до регбі ще мільйони американців і забезпечити тривалий вплив на розвиток цього виду спорту в країні.

Досвід у тенісі

Під час спортивної кар’єри Роуз п’ять разів отримувала статус All-American, представляючи Університет Маямі, а також стала національною чемпіонкою в приміщенні. Вона виступала в турі WTA, після чого тренувала жіночу тенісну команду Принстонського університету, яка виграла чемпіонат Ліги Плюща.

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Надалі Роуз працювала у WTA та Асоціації тенісу США. В USTA вона обіймала посаду керуючої директорки великих турнірів і очолювала команду олімпійського тенісу США.

Турніри у США та Австралії

Виконавчий директор World Rugby Алан Гілпін заявив, що досвід Роуз у проведенні спортивних подій, її бачення та знання американського спортивного ринку роблять її придатною кандидаткою для цього проєкту.

Наступні два Кубки світу з регбі прийме Австралія: чоловічий — у 2027 році, жіночий — у 2029-му. США проведуть чоловічий турнір 2031 року та жіночий Кубок світу 2033 року. Понад 68 тисяч глядачів відвідали в Балтіморі матч ПАР — Нова Зеландія, що стало рекордом відвідуваності матчу з регбі-юніон на території США.

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