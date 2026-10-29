Колишній футболіст збірної Росії Андрій Соломатін знову вирушив воювати проти України

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Колишній гравець ЦСКА, «Локомотива» та збірної Росії Андрій Соломатін заявив, що знову долучився до війни проти України. Про це він розповів російським пропагандистським медіа.

Соломатін стверджує, що із серпня 2023 року брав участь у війні у лавах терористів з підрозділу «Еспаньола». Після цього він нібито займався власним благодійним фондом.

«Я нещодавно підписав черговий контракт. Деякі з колишніх товаришів по службі зайшли до Барс-22 «Тигр», що входить до складу 55-ї дивізії морської піхоти. Тоді я ухвалив рішення, що теж стану бойовою одиницею цього підрозділу. В основному працюватиму у складі мобільної вогневої групи. У нашому загоні є рота протидії та рота, яка працює безпосередньо на «передку» щодо БПЛА. Існують пункти тимчасового спостереження на важливих стратегічних ділянках.

Загалом 70-80% особового складу – із Примор'я. Працювали на донецькому, брянському, курскому, білгородському напрямках, зараз – на Запоріжжі. І я маю відповідати такому бойовому рівню. Творимо нову історію, велика відповідальність», – заявив 51-річний Соломатін.

Соломатін провів 13 матчів за збірну Росії, забив 1 гол. Брав участь у Чемпіонаті світу 2002 року.

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