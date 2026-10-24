Колишній капітан T20 Ага повернувся до збірної Пакистану — Channel NewsAsia

Колишній капітан збірної Пакистану з T20 Салман Алі Ага повернувся до команди на домашню серію з двох тест-матчів проти Шрі-Ланки. До складу з 14 гравців також увійшов ліворукий спінер Алі Усман, повідомляє Channel NewsAsia.

Повернення після серії з Англією

У серпні Ага та Усман були серед семи гравців, яких вивели зі складу посеред серії після того, як Пакистан програв Англії два тест-матчі. Агу також усунули з посади капітана команди у форматі T20 та не включили до складу на жовтневу серію T20 проти Шрі-Ланки.

Втім, 32-річний Ага успішно виступив в одноденних міжнародних матчах проти Шрі-Ланки: минулої неділі він набрав сто ранів. Перший тест проти Шрі-Ланки має розпочатися 9 листопада в Равалпінді.

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Новачки у складі

Капітаном Пакистану залишиться Бабар Азам. Команда намагатиметься оговтатися після поразки від Англії з рахунком 0:3 у тестовій серії.

Пакистан змінив склад бетсменів, уперше викликавши Саміра Мінхаса, Мохаммада Таху та Мохаммада Сулеймана. Шан Масуд, який набрав 95 ранів у третьому тесті проти Англії минулого місяця, до заявки не потрапив.

До складу також увійшли Абдулла Фазал, Арафат Мінхас, Азан Аваїс, Мохаммад Аббас, Мохаммад Газі Ггорі, Разалла, Саад Баїг і Сауд Шакіль.

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