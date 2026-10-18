Колишній тренер Подолінський назвав ушкодження Міліка незначним — Interia Sport

Колишній футболіст і тренер Роберт Подолінський після розмови з нападником «Ювентуса» Аркадіушем Міліком назвав його нове м’язове ушкодження незначним. Як повідомляє Interia Sport, Подолінський підтримує контакт із гравцем і спілкувався з ним про стан здоров’я.

Оцінка стану футболіста

Подолінський сказав WP SportoweFakty, що травма Міліка є легкою. За його словами, йдеться про механічне ушкодження — звичайне розтягнення м’яза, яке не повинно викликати занепокоєння.

Він також зазначив, що підтримує постійний зв’язок із футболістом. За даними Interia Sport, Подолінський і Мілік разом готувалися до сезону.

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Раніше портал tuttojuve.com повідомив, що нападник зазнав нового розтягнення м’яза, через яке мав знову перервати реабілітацію. У статті Interia Sport зазначається, що ця інформація спричинила побоювання щодо можливої тривалої паузи гравця.

Ситуація в Ювентусі

За інформацією видання, тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетті не включив 32-річного Міліка до заявки команди на матчі чемпіонату та європейських кубків. Нове ушкодження тимчасово ускладнює повернення нападника до гри.

Брат футболіста Лукаш Мілік, який працює функціонером у «Гурнику» із Забже, заявив, що Аркадіуш Мілік доклав значних зусиль для повернення у футбол після попередніх проблем зі здоров’ям.

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