Колишній тренер Свьонтек Фіссетт порадив лідеркам WTA пропускати турніри — Interia Sport

Колишній тренер Іги Свьонтек Вім Фіссетт заявив, що тенісисткам із верхівки рейтингу WTA варто ретельніше розподіляти навантаження та іноді відмовлятися від участі в турнірах. Як повідомляє Interia Sport, бельгійський фахівець висловив цю думку в інтерв’ю Sport.pl у середині жовтня.

Порада для тенісисток WTA

На думку Фіссетта, гравчині могли б брати приклад із Янніка Сіннера та Карлоса Алькараса в управлінні ігровим графіком. Він вважає, що періодична відмова від окремих турнірів допомагає уникати перевтоми та підходити до стартів у кращому фізичному стані.

Фіссетт зазначив, що спортсменки можуть зважати на можливу втрату рейтингових очок і призових, однак ключовим є вихід на турніри з достатнім запасом сил.

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Календар поза обов’язковими стартами

Тренер визнав, що його позиція відрізняється від поширеної думки. За його словами, провідні тенісистки мають свободу у формуванні власного календаря. Він додав, що, хоча гравці прагнуть виступати на турнірах Великого шолома та змаганнях категорії WTA 1000, поза обов’язковими стартами можуть обирати, де грати.

Свьонтек наприкінці березня повідомила про завершення співпраці з Фіссеттом після кількох місяців роботи. Її новим тренером став Франсіско Роїг. Під керівництвом Фіссетта польська тенісистка, зокрема, виграла Вімблдон.

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