Колтс, за даними AP, обміняли Нельсона до Сігокс за два піки — The Guardian

За даними Associated Press, клуб НФЛ «Індіанаполіс Колтс» обміняв гарда Квентона Нельсона до «Сіетл Сігокс» в обмін на драфт-піки. Про це з посиланням на обізнаного співрозмовника повідомляє The Guardian.

Умови обміну

Джерело AP, яке попросило не називати його імені, повідомило, що «Колтс» отримають вибори в третьому та п’ятому раундах драфту за восьмиразового учасника Pro Bowl. На момент появи цієї інформації жоден із клубів офіційно не оголошував про угоду.

30-річний Нельсон може стати вільним агентом у березні. Він не повідомляв подробиць про свої подальші плани, оскільки зосереджувався на тому, щоб якнайкраще завершити нинішній сезон.

Зміни в Індіанаполісі

Обмін Нельсона став другим великим кадровим рішенням «Колтс» за два тижні. Команда має баланс 2–5, програла три матчі поспіль і зазнала 12 поразок у 14 останніх іграх.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Минулого тижня «Колтс» звільнили генерального менеджера Кріса Балларда після домашньої поразки від «Теннессі Тайтенс», які до того не мали перемог. Наразі Балларда замінив його помічник Ед Доддс.

Кар’єра Нельсона

«Колтс» обрали Нельсона під шостим номером драфту 2018 року. Того ж року він разом із лайнбекером Даріусом Леонардом увійшов до символічної збірної All-Pro. Вони стали першим дуетом одноклубників-новачків із таким досягненням від часів Гейла Сеєрса та Діка Буткуса з «Чикаго Беарс» у 1965 році.

Нельсон потрапляв до All-Pro у 2018–2020 роках. У неділю «Колтс» зіграють на виїзді з «Джексонвіллом», а «Сігокс» у понеділок прийматимуть «Чикаго».

Читай нас у